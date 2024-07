Éliminatoires CAN 2025 : le Sénégal dans le groupe L en compagnie du Burkina Faso, du Malawi et du Burundi

La Confédération africaine de Football (CAF) a effectué ce jeudi 4 juillet 2024, le tirage au sort pour déterminer les participants à la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Le Sénégal est logé dans le groupe L en compagnie du Burkina Faso, du Malawi et du Burundi.



Les éliminatoires de cette CAN débuteront en septembre prochain avec les deux premières journées.



Initialement prévue en juin 2025, la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc est reportée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.