Guinée-Bissau: à quelques mois de la présidentielle, des représentants de l'opposition réunis à Paris

Ces cadres de l'opposition en Guinée-Bissau vont tenter d'établir une feuille de route et définir des objectifs communs quelques mois avant l'élection présidentielle prévue en novembre prochain.



« On est là pour deux, trois jours pour discuter de la crise politique en Guinée-Bissau et certainement pour trouver une plateforme commune qu'on peut travailler et faire sortir le pays de cette crise. Et aussi pour voir les élections qui viennent en novembre. La question est : comment est-ce qu'on peut travailler pour que ces élections-là soient libres, justes et transparentes ? », précise l'ancien Premier ministre, Nuno Gomes Nabiam, au micro de Paul Lorgerie, du service Afrique de RFI.



« Le problème aujourd'hui, c'est la stabilité en Guinée-Bissau. Donc, je pense que les deux plateformes, là, on va trouver un consensus de voir un candidat qui peut nous représenter et aussi de voir comment est-ce qu'on peut quand même travailler ensemble. »