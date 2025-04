Fédération Sénégalaise de Volleyball : Amadou Sène prend le pouvoir

Sur les 15 clubs appelés à voter, 9 ont porté leur choix sur Amadou Sène, contre 6 pour son rival. Ce résultat marque la fin du mandat de Seye et ouvre une nouvelle page sur le volleyball sénégalais.

Dès l'annonce des résultats, Amadou Sène a salué la maturité du processus électoral et tendu la main à tous les acteurs du volley-ball pour "travailler ensemble à la relance et à la dynamisation de la discipline." Il a notamment insisté sur la nécessité de "redonner confiance aux clubs et de miser sur la formation des jeunes."

Le nouveau président hérite d'une fédération en quête de stabilité et d'ambitions renouvelées, alors que les défis, notamment en termes d'infrastructures et de compétitivité continentale, restent nombreux.

La Fédération Sénégalaise de Volleyball (FSVB) change de cap. Ce samedi, Amadou Sène a été élu nouveau président de l'instance, battant le président sortant Amadou Seye à l'issue d'une élection serrée.