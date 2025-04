Premier League : Nicolas Jackson offre la victoire à Chelsea

Everton, dominateur en seconde période, a buté sur la solidité de la défense londonienne et l'assurance de Robert Sánchez, qui a repoussé toutes les offensives till the final whistle. Son dixième but en Premier League cette saison relance Chelsea dans la course au top 4 et ravive l'espoir d'une qualification en Ligue des Champions.

Prochain rendez-vous : un déplacement à Anfield face à Liverpool, où les hommes d'Enzo Maresca tenteront de confirmer ce regain de forme avant une fin de saison décisive.

De son côté, Everton de Gana Guèye et d'Iliman Ndiaye, 13e avec 38 points, ne joue rien d'important en cette fin de saison puisque les joueurs de la Mersey sont déjà assurés d'être maintenus dans l'élite du foot anglais.

Ce samedi 26 avril 2025 pour le compte de la 34e journée de Premier League, Stamford Bridge a vibré grâce à Nicolas Jackson. À la 27e minute, le Sénégalais a conclu d'une frappe enroulée du pied droit d'un service millimétré d'Enzo Fernandez pour tromper Jordan Pickford et offrir la victoire 1-0 aux Blues.