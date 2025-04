Affaire des 125 milliards : le frère de Farba Ngom explique l’origine des 100 millions découverts chez lui

Demba Ngom, frère du maire d’Agnam, Farba Ngom, et Aziz Kane seront fixés sur leur sort lundi prochain, après avoir bénéficié d'un retour de parquet. Les deux hommes ont été déférés hier vendredi par la Division des investigations criminelles (Dic), dans le cadre d’une délégation judiciaire portant sur une enquête relative à des transactions suspectes évaluées à 125 milliards de francs CFA, révélées par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).



Selon les informations rapportées par L’Observateur, lors de l’enquête préliminaire, Demba Ngom a tenté de justifier l’origine des 100 millions de francs CFA découverts dans un coffre-fort à son domicile aux Almadies. Il a confié aux enquêteurs que « cet argent n'avait aucun lien avec son frère Farba Ngom, présentant des relevés bancaires et autres documents pour appuyer ses déclarations. »



Toujours selon le journal, Demba Ngom a expliqué qu’il exerçait depuis les années 1990 des activités commerciales dans la sous-région, notamment la vente d'huile au Burkina Faso, d’électroménager en Côte d’Ivoire et de pesticides et insecticides au Gabon. Il a également déclaré être revenu à Dakar le 26 février 2025 pour soutenir son frère, espérant qu’une liberté provisoire lui serait accordée après versement d’une caution.



Malgré ses explications, les enquêteurs ont poursuivi leurs investigations, ce qui a conduit à l’interpellation d’Aziz Kane (un autre proche de Farba Ngom), également impliqué dans cette affaire. Le coffre-fort contenant les 100 millions de francs CFA a été placé sous scellé, précise L’Observateur.