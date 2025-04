Escroquerie présumée : un commandant de la brigade de Thiadiaye radié pour une histoire de voiture de luxe

Déchu de ses fonctions et radié de la gendarmerie en 2023, C. S. Thiam, ancien commandant de la brigade de Thiadiaye (sud-est), a été attrait devant le tribunal militaire de Dakar. Il est accusé « d’escroquerie » portant sur 65,8 millions de francs CFA. L'affaire, révélée par L’Observateur, oppose l’ex-officier à un commerçant influent de Thiadiaye, T. Ly. Ce dernier avait commandé une voiture de luxe au sieur Thiam et ne l’a jamais reçu. Ce malgré plusieurs paiements. Ancien garde du corps d’un Premier ministre et lauréat d’un concours onusien, C. S. Thiam avait vu sa carrière basculer après cette affaire.



Selon le journa, la relation entre les deux hommes s’est nouée en 2023, après la prise de fonction de C. S. Thiam. Présenté à T. Ly par son prédécesseur, l'ancien commandant se serait proposé comme intermédiaire pour l'acquisition d’une Range Rover à l'étranger, avec l'aide d’un certain Abdoulaye Keïta, présenté comme agent d'Interpol en Gambie.



À la barre, l’ex-gendarme nie toute malversation. Il assure n'avoir été qu’un relais entre deux civils, sans avoir usé de son statut pour en tirer profit. Détenu depuis neuf mois, il risque gros. Le parquet a requis deux ans de prison ferme, estimant que l’accusé a trahi ses devoirs d’exemplarité par des "manœuvres frauduleuses". La partie civile, quant à elle, réclame 100 millions de francs CFA en réparation.



La défense, composée notamment d’anciens cadres de la gendarmerie, plaide pour la clémence, dénonçant une radiation jugée excessive pour un "simple litige civil".



Le délibéré est attendu le 30 mai.