Eliminatoires CAN Beach Soccer 2022: le Sénégal hérite du Cameroun pour une double confrontation

Quatorze équipes vont prendre part à ces éliminatoires et les sept qualifiées rejoindront le Mozambique, pays hôte de la compétition et vice-champion en titre.



Triple détenteur du titre, le Sénégal va croiser en double confrontation le Cameroun, champion en 2006 et vice-champion en 2008. Le Sénégal avec ses 6 sacres dont 3 d’affilée, partira favori lors de cette double confrontation.



La 11ème édition de la CAN de Beach Soccer se déroulera du 21 au 30 octobre 2022, à Maputo en Mozambique.



Les affiches des éliminatoires :

Seychelles-Madagascar

Comores-Ouganda

Malawi-Tanzanie

Lybie-Nigeria

Cote d’Ivoire-Maroc

Cameroun-Sénégal

Ghana-Egypte