Éliminatoires CAN Beach soccer 2024 : le Sénégal prend une option pour la qualification en battant la Guinée (3-9)

En match de la phase aller des éliminatoires de la CAN 2024 de Beach soccer, le Sénégal s’est imposé (3-9) contre la Guinée, à Camayenne (Conakry). Les « Lions » remportent la première manche des éliminatoires de la CAN Beach soccer 2024. Rendez-vous le dimanche 28 juillet à Diamalaye (Dakar) pour la deuxième manche.



Avec ce résultat, le Sénégal prend une option pour la qualification à la CAN. Les hommes de Ngalla Sylla mettent un pied en Égypte, où se tiendra la prochaine compétition continentale.