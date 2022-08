Eliminatoires CAN U23 : le Sénégal affronte le vainqueur Burkina Faso / Gambie au 2e tour

Exempté au premier tour, le Sénégal affronte au 2e tour le vainqueur Burkina Faso / Gambie. Les rencontres du premier tour (aller-retour) sont prévues dans la fourchette du 19 au 27 septembre 2022.



Le 2e tour est prévu du 21 au 23 octobre pour l’aller et du 28 au 30 octobre pour la phase retour. Au 3e tour, le Sénégal s’il se qualifie, affrontera la Libye, le Rwanda ou le Mali, exempté au premier tour.



Les sept vainqueurs du 3e et dernier tour rejoindront le Maroc, qualifié en tant que pays hôte, pour la phase finale de la CAN programmée en juin 2023, rapporte « Stades ».