Eliminatoires CAN U23 : les « Lions » à l’assaut des « Aigles » du Mali, ce mercredi

La sélection du Sénégal des moins de 23 ans affronte le Mali, ce mercredi (19h00 GMT) au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, en match aller du 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U23, prévue en juin 2023 au Maroc.



En l’absence du capitaine Dion Lopy et Formose Mendy convoqués chez les A, le sélectionneur a fait confiance à 21 joueurs évoluant hors du pays et quatre locaux à savoir le portier de l’AS Pikine Landing Badji, les défenseurs Cheikh Oumar Ndiaye de Génération Foot et Mamadou Sané de Guédiawaye FC et le milieu de terrain Djibril Diarra de Génération Foot. Ces derniers ont remporté le CHAN et/ou CAN U20.



Les hommes de Demba Mbaye doivent sortir le grand jeu pour espérer battre à domicile l’équipe U23 malienne.



Pour sa part, le Mali, qui a difficilement sorti le Rwanda lors du deuxième tour, s’est déplacé avec 17 joueurs professionnels sur les 23 convoqués.



Comme les Rwandais lors du match aller, les « Aiglons » essaieront d’endormir les « Lions » afin d’obtenir un bon résultat à l’extérieur avant la manche retour, programmée le 28 mars prochain à Bamako.



Programme 3e tour aller



Mercredi 22 mars 2023

Stade Abdoulaye Wade

19h00 Sénégal U23 / Mali U23