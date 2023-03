Eliminatoires CAN U23 : les « Lions » pour terminer le travail à Bamako

Vainqueur à l'aller (3-1), le Sénégal doit préserver son avance face au Mali, ce mardi (18h00 GMT), au stade du 26 Mars de Bamako, en match retour comptant pour le 3 et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) des moins de 23 ans, prévue en juin 2023 au Maroc.



L'enjeu principal de ce passionnant derby ouest-africain est le ticket qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) U23.

Les protégés de Demba Mbaye, avec un avantage de deux buts d'écart, iront dans la capitale malienne avec en tête un score de 0-0.



D'ailleurs, le sélectionneur sénégalais a soutenu que ses protégés ont oublié cette victoire à domicile, pour essayer de décrocher le sésame pour le pays chérifien



Selon des informations de presse, le technicien malien a fait appel à deux joueurs qui étaient dans la sélection A pour prêter main forte à son équipe. Il s'agit de l'attaquant excentré gauche Néné Dorgeles (Westerlo, Belgique) et du milieu offensif Kamory Doumbia (Stade de Reims, France).



Avec ces renforts de taille, l’équipe olympique du Mali veut combler son retard et espérer se qualifier à la prochaine édition.



Pour sa part, l'équipe du Sénégal U23, la seule sélection qui n'a pas encore décroché le ticket qualificatif pour la CAN de la catégorie cette année, doit être prudente mais engagée pour remporter la bataille ouest-africaine face à son homologue du Mali.



Programme 3e et dernier tour



Mardi 28 mars 2023

Stade du 26 Mars-Bamako

18h00 Mali / Sénégal (1-3)