Éliminatoires CHAN 2024 : un deuxième qualifié connu

Les matchs retour des éliminatoires du CHAN 2024, l'équivalent de la CAN pour les joueurs locaux, ont débuté ce mercredi 25 décembre et permis de connaître un 2e qualifié pour la phase finale du tournoi.



Après le Maroc, qualifié sans jouer suite aux multiples forfaits en Zone Afrique du Nord, c'est le Soudan qui a validé son billet. Déjà vainqueurs 2-0 à l'extérieur à l'aller, les Crocodiles du Nul ont à nouveau pris le meilleur sur l'Ethiopie (2-1), qu'ils “recevaient” à Benina en Libye. Sous la pluie durant une partie du match, Kanti (16e) et Abdelrahman (69e) ont marqué pour des Soudanais qui n'ont pas vraiment douté, même lorsque Bekele avait égalisé le temps de cinq minutes (64e).



Doublé CHAN-CAN pour le Soudan



3e du Championnat d'Afrique des Nations à deux reprises mais éliminé en phase de groupes de la précédente édition, le Soudan sera donc bien au rendez-vous du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda et boucle une belle année après s'être également qualifié pour la CAN 2025 avec la même base de joueurs locaux.



Une performance d'autant plus remarquable que le pays est ravagé par une guerre civile depuis avril 2023, ce qui a obligé les deux clubs phares du Soudan, Al-Hilal et El-Merreikh, à s'exiler dans le championnat mauritanien.



Elle aussi présente à la dernière édition du CHAN, l'Ethiopie échoue en revanche à enchaîner. La suite des qualifications se poursuivra jeudi avec Burundi–Ouganda (match aller) puis vendredi avec Niger–Togo (1-1 à l'aller).



Le tenant sénégalais, le double champion congolais, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun, le Nigeria ou encore la Guinée joueront leur destin ce week-end après des résultats divers enregistrés à l'aller.





Avec Afrik foot