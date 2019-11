Éliminatoires Can2021: le Sénégal assure son entrée en battant le Congo 2-0

Le Sénégal a battu ce mercredi au stade Lat Dior de Thiès (80 de Dakar), le Congo Brazzaville sur le score de 2 buts à 0, en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021.



Les Lions ont marqué par l’intermédiaire de Sidy Sarr à la 25e minute et Habib Diallo à la 27e. La Guinée Bissau, qui a surclassé (3-0) l’Eswatini, occupe la première place du groupe, devant le Sénégal. La deuxième journée des éliminatoires de la CAN, prévue ce week-end, sera marquée par les affiches Eswatini-Sénégal et Congo-Guinée Bissau.