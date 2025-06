Guerre entre Israël et l’Iran : Tsahal affirme avoir tué le plus haut gradé iranien, Téhéran menace de lancer une nouvelle salve de drones

Au cinquième jour du conflit, l’Etat hébreu poursuit ses frappes et Téhéran ses tirs de missiles. Dans ce contexte, les habitants ont fui en masse la capitale iranienne.





De nombreux habitants de Téhéran ont fui en masse la capitale, selon plusieurs images postées lundi sur les réseaux sociaux, avant une cinquième nuit consécutive d’escalade militaire meurtrière entre Israël et l’Iran. Les frappes israéliennes ont fait au moins 224 morts et plus d’un millier de blessés en Iran, selon le dernier bilan officiel de dimanche, quand l’Etat hébreu regrettait lundi la mort de 24 personnes.



Israël a affirmé mardi avoir visé des sites militaires en Iran et tué un haut gradé lors de nouvelles frappes aériennes. Téhéran a riposté, et rapporte avoir visé un centre du Mossad, le service de renseignement extérieur israélien.



Les dirigeants du G7 se sont entendus lundi pour appeler à une «désescalade» dans le conflit entre l’Iran et Israël et au Moyen-Orient en général. Dans cette déclaration commune, ils ont appelé à «protéger les civils» tout en réaffirmant le droit d’Israël à «se défendre».