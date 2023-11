Éliminatoires Coupe du monde 2026: la RD Congo s'impose devant la Mauritanie (2-0)

Après un premier acte à sens unique pour les locaux (73% de possession, 3 tirs à 0), les ouailles de Sebastien Desabre concrétisaient leur domination au retour des vestiaires, d’abord par l’intermédiaire de l’attaquant de Brentford Yoane Wissa, servi par Theo Bongonda (1-0, 62e). Le passeur se muait ensuite en buteur dans le dernier quart d’heure (2-0, 81e). La RDC prend la tête provisoire de sa poule, avant l’entrée en lice des autres sélections, parmi lesquelles on retrouve notamment le Sénégal - hôte du Soudan du Sud ce samedi (20h).



Début de la première journée des éliminatoires comptant pour la Coupe du monde 2026, organisée chez le trio nord-américain (Canada, Etats-Unis et Mexique). Après la courte victoire de la Guinée équatoriale contre la Namibie (1-0) et le score vierge entre le Rwanda et le Zimbabwe (0-0), la République Démocratique du Congo recevait la Mauritanie pour l’ouverture du groupe du groupe B. Une belle victoire pour les Léopards dans ces qualifications (2-0).