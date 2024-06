Éliminatoires Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire cale devant le Kenya, le Mali tenu en échec

La Côte d'Ivoire a partagé les points avec le Kenya (0-0), ce mardi à l’occasion de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. La Côte d’Ivoire voit ainsi sa série de trois victoires en trois matchs prendre fin, et doit se contenter d’un résultat nul.



Malgré tout, Les « Eléphants » conservent leur fauteuil dans le groupe F avec 10 points devant le Gabon (2e, 6 pts) qui a l’occasion de revenir à une longueur en cas de victoire plus tard dans la soirée face à la Gambie (5e, 3 pts). Le Kenya (5 pts) reste provisoirement troisième place.



En quête de rachat après sa défaite à domicile face au Ghana (1-2), le Mali a raté le coche en butant sur Madagascar (0-0), ce mardi au FNB Stadium de Johannesburg dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Les « Aigles » laissent des points et se retrouvent à la 4e place du groupe I avec seulement 5 points. Le Ghana (9 pts) occupe la première place du groupe. Madagascar est 2e et conserve deux longueurs d'avance sur le Mali.





Programme 4e journée





Mardi 11 juin 2024



Soudan du Sud – Soudan (0-3)



Maurice - Eswatini (2-1)



Kenya - Côte d'Ivoire (0-0)



Madagascar – Mali (0-0)





16h : Lesotho - Rwanda | Durban, Afrique du Sud

16h : Cap-Vert - Libye | Praia, Cap-Vert

16h : Afrique du Sud - Zimbabwe | Bloemfontein, Afrique du Sud

16h : Tchad - Comores | Oujda, Maroc

19h : Angola - Cameroun | Luanda, Angola

19h : Gabon - Gambie | Franceville, Gabon

19h : Seychelles - Burundi | Berkane, Maroc

20h : Congo - Maroc | Agadir, Maroc