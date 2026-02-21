Gouvernance mondiale de l’IA : le Sénégal s’engage pour une IA inclusive, responsable et centrée sur l’humain

Le Sénégal a pris part au AI Impact Summit organisé à New Delhi (Inde) du 16 au 20 février 2026, un événement d’envergure mondiale ayant réuni 118 pays, une dizaine de chefs d’État et de gouvernement ainsi qu’une quarantaine de ministres, à l’invitation du gouvernement indien.



Alioune Sall a représenté le chef de l’État lors de cette rencontre internationale. Selon un communiqué du ministère, le moment fort de cette participation a été la déclaration du Sénégal lors du GPAI (Global Partnership on Artificial Intelligence). « Le Sénégal est par ailleurs le premier pays africain à avoir intégré, en 2023, cette initiative internationale regroupant 44 pays membres et dédiée à la promotion d’une intelligence artificielle responsable, centrée sur l’humain et fondée sur une approche multipartite associant gouvernements, secteur privé, monde académique et société civile », lit-on.



Au nom du président de la République, le ministre a affirmé : la « volonté du Sénégal de jouer pleinement son rôle dans la gouvernance internationale de l’intelligence artificielle ; l’engagement du pays en faveur d’une IA inclusive, responsable et centrée sur l’humain et la maturité stratégique du Sénégal, parmi les premiers pays africains à s’être dotés d’une stratégie nationale en matière d’IA ».



Le communiqué précise que le Sénégal a également endossé la déclaration finale du Sommet en faveur d’une gouvernance inclusive et responsable de l’intelligence artificielle.



En marge des sessions plénières, le ministre a tenu plusieurs échanges de haut niveau, notamment avec le sous-secrétaire général des Nations Unies et envoyé spécial pour les technologies numériques. Les discussions ont porté sur le renforcement des capacités des agents de l’État, la formation aux métiers de l’IA, l’interopérabilité des infrastructures numériques et la nécessité de mutualiser les efforts africains dans les initiatives dans le domaine du numérique.



Une visite du Africa AI Village a également permis au ministre et à sa délégation d’échanger avec des innovateurs africains et sénégalais travaillant au développement de solutions d’IA au service des services publics.



Le communiqué conclut en soulignant la volonté du Sénégal de consolider sa position dans la gouvernance mondiale du numérique et de l’intelligence artificielle.