Élue première vice-présidente du Réseau des parlementaires FMI-Banque mondiale : Aïssata Tall Sall promet d’y apporter son expertise

Membre du Conseil d’administration du Réseau des parlementaires sur la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), Aïssata Tall Sall a été élue première vice-présidente du Réseau lors de l’ouverture des Rencontres annuelles du FMI et de la Banque mondiale.



Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, la présidente du groupe parlementaire Takku Wallu a exprimé sa gratitude envers ses pairs pour cette marque de confiance.



« À l’ouverture des Rencontres Annuelles du FMI et de la Banque Mondiale, le nouveau bureau de notre Réseau a été solennellement installé. J’ai eu l’insigne honneur d’avoir été élue Premier Vice-Président du Réseau. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude à mes collègues pour cette nouvelle haute marque de confiance », a-t-elle écrit sur Facebook.



Aïssata Tall Sall s’est engagée à mettre à profit son expérience de juriste, d’administratrice et de législatrice pour accompagner le président du Réseau, Sven, dans la conduite des missions de l’organisation.



Elle a également promis de porter une « attention particulière et objective sur toutes les politiques, ainsi que sur les projets et programmes que le FMI et la Banque Mondiale définiront avec nos États, au profit de nos populations notamment les femmes et les jeunes sans oublier le secteur privé, pourvoyeur d’emplois et vecteur de croissance ».