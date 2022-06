Embargo sur le Mali: le Premier ministre Choguel Maïga tacle Macky Sall

Le premier ministre malien, Choguel Maïga dit ne pas comprendre l’attitude de Président sénégalais qui est récemment parti demander "la levée de l’embargo sur le blé qui fait souffrir aujourd’hui les Occidentaux."



« Il y a un président en Afrique ici, qui est allé demander au Président russe, Poutine, de lever l’embargo sur le blé parce que tout simplement les Occidentaux souffrent. Tu es parti plaider pour la cause des Occidentaux alors que toi, tu as mis l’embargo et fermé tes frontières à ton voisin africain. Vraiment, je ne comprends pas le comportement de certains dirigeants africains. Ça fait rire », a indiqué Choguel Maïga lors d'une rencontre tenue avec les acteurs sociopolitiques du Mali, rapporte médiaguinée.org.