Emigration clandestine: 56 candidats et leurs convoyeurs arrêtés entre Gouye Diama, Mbour et Kafountine

Encore des candidats à l’émigration clandestine interceptés après les 16 individus qui voulaient profiter du Magal pour se rendre en Espagne, interpellés à Saly . Cette fois-ci, ils sont au nombre de 56 à être cueillis entre Noto Gouye Diama (ouest), Mbour (sur la Petite-Côte) et Kafountine (sud).Les mis en cause ont été arrêtés entre le 21 septembre et le 1er octobre par les légions de Gendarmerie centre, ouest et sud, informe un communiqué de la Division communication de la maréchaussée.La somme de 6.604.895 F Cfa de devises étrangères, des téléphones portables, des imperméables (vêtements de pluie), des bidons d’eau ainsi que des sachets de biscuits et bonbonnes ont été aussi saisis lors des opérations.