Émigration irrégulière : 108 migrants interceptés à Bargny, dont 75 Sénégalais

Selon la Police nationale, l'opération a permis d'arrêter 108 personnes qui tentaient de rejoindre l'Espagne.

L'opération a été lancée suite à un renseignement sur le départ imminent d'une pirogue vers les îles Canaries. 78 migrants ont été interpellés directement sur l'embarcation. Parallèlement, le poste de police de Bargny a intercepté 31 autres personnes impliquées dans le même projet de voyage.

Les migrants sont de différentes nationalités :

• 75 Sénégalais

• 31 Guinéens

• 2 Maliens

• 1 Nigérien

Les migrants ont déclaré avoir payé entre 300 000 FCFA et 600 000 FCFA pour le voyage. Ils ont également expliqué avoir passé deux jours à bord de la pirogue, attendant le départ, qui a été retardé par un problème de ravitaillement en carburant.

D'après les services de la police, des disputes ont éclaté, incitant certains à quitter le bateau et à se rendre sur le rivage, où ils ont été arrêtés par la police.

Deux organisateurs ont été interpellés pour “association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime, escroquerie et mise en danger de la vie d’autrui”. Ils ont été placés en garde à vue et l'enquête se poursuit.

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT), en collaboration avec la Brigade Fluviomaritime de la police de Bargny, a intercepté une pirogue à la plage de "sococim Minam" à Bargny.