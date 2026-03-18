Nafila du jour: 06 rakkas pour être le propriétaire "de 70 000 édifices en diamant"

29ème NUIT : 6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha et 10 fois « Khoul hou allahou ahad ».
Pour celui qui aurait fait cela, 70 000 édifices en diamant seront construits à son intention dans le Paradis. Telle sera sa récompense
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