Nafila du jour: 06 rakkas pour être le propriétaire "de 70 000 édifices en diamant"

29ème NUIT : 6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha et 10 fois « Khoul hou allahou ahad ».



Pour celui qui aurait fait cela, 70 000 édifices en diamant seront construits à son intention dans le Paradis. Telle sera sa récompense