Emigration irrégulière : Macky Sall demande au gouvernement d’intensifier les contrôles dans les zones de départ

Suite aux récents accidents relevés en mer, le Président Macky Sall a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, en cette douloureuse circonstance.



Dans ce contexte, le Chef de l'Etat a demandé au Gouvernement « d'intensifier les contrôles au niveau des zones et sites potentiels de départ, mais également de déployer l'ensemble des dispositifs de surveillance, de sensibilisation et d'accompagnement des jeunes à travers le renforcement des actions publiques multisectorielles de lutte contre l'émigration clandestine », peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministre de ce jeudi 20 juillet 2023.