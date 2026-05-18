Finances : Le PRES génère 63,4 milliards de FCFA au titre de l'année 2026

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a dévoilé lors de son audition vendredi dernier à l’Assemblée nationale les résultats financiers du Plan de redressement économique et social (PRES). Lancé en août 2025 par le Premier ministre Ousmane Sonko, ce plan a permis de collecter 63,4 milliards de francs CFA pour l'exercice 2026. Au sein de cette enveloppe, les recettes douanières s'élèvent à 7,9 milliards de francs CFA.







Ces montants marquent une progression par rapport aux résultats de l'année 2025, durant laquelle le PRES avait généré 4,2 milliards de francs CFA. Cependant, les ressources mobilisées restent inférieures aux objectifs fixés par la Loi de finances initiale (LFI) 2026. L'État du Sénégal, qui fait face à des difficultés budgétaires, table sur des prévisions de 762,6 milliards de francs CFA pour l'année en cours. Les services de recouvrement doivent par conséquent collecter près de 700 milliards de francs CFA supplémentaires pour atteindre les objectifs initiaux de l'année 2026.







Sur le long terme, la feuille de route du PRES présentée le 1er août dernier par le Premier ministre prévoit de mobiliser un total de 5 667 milliards de francs CFA sur la période 2025-2028. Ce plan de financement repose sur quatre composantes : 2 111 milliards de francs CFA au titre des ressources domestiques, 1 091 milliards de francs CFA via les actifs de l’État, 1 352 milliards de francs CFA issus du financement endogène hors endettement, et 50 milliards de francs CFA générés par la réduction de la taille de l’État.

