Emigration irrégulière : aucun départ enregistré à Mbour depuis le 5 novembre (préfet)

Le préfet du département de Mbour (Ouest), Amadou Diop, qui présidait une réunion du Comité départemental de développement (CDD), de lutte contre l’émigration irrégulière, installé le 3 octobre dernier par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a révélé, ce jeudi, que depuis le 5 novembre dernier, aucun départ de migrants irréguliers n’a été enregistré dans la région de Mbour

« C’est une bonne nouvelle, mais nous ne dormons pas sur nos lauriers aussi », « beaucoup de cas de départ ont été déjoué depuis le chavirement de la pirogue de migrants au large de Mbour au mois de septembre dernier ».



Selon lui, plus de 150 candidats à l’émigration irrégulière ont été arrêtées à Mbour, entre octobre et novembre 2024.

.