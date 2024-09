Émigration irrégulière : cinq organisateurs d’un voyage de plus de 200 candidats arrêtés

Les éléments de la brigade de Saly Portudal (localité située à Mbour sur la petite côte) ont de nouveau fait échouer un projet d’émigration irrégulière. Cinq (5) individus considérés comme les organisateurs de ce périple ont été arrêtés par les gendarmes de la Brigade de recherche (Br). La bande devait convoyer plus de 200 voyageurs vers l’Espagne.



D’après le journal L’Observateur, les cinq (5) mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt et seront jugés mardi 24 septembre par le Tribunal de grande instance de Mbour.



La même source indique après avoir eu écho qu’un autre voyage clandestin se préparait, la gendarmerie de Saly Portudal a ouvert une enquête. Cependant, leur projet fut contrecarré par les hommes en bleu.



5 des 6 organisateurs ont été interpellés entre Keur Massar (banlieue dakaroise), Mbour et Joal. Parmi les personnes arrêtées, une dame du nom de D. Modj domicilié à Joal. Cette dernière se chargeait de confectionner les badges remis aux migrants le jour du départ afin de les identifier et d'éviter toute intrusion. O. Diop, un des organisateurs basés à Keur Massar, était chargé du recrutement des candidats de Dakar et environs avec le sieur P. B. Ly. Lui aussi chargé de recruter des voyageurs à Mbour. Quant à C. Ngom et C. Diop, ils s’occupaient du recrutement des candidats de Joal.





Pour démanteler le réseau, deux des gendarmes de la Brigade de recherche en civil se sont fait passer pour des candidats désirant embarquer à bord de la pirogue pour rallier l’Espagne. Les hommes du commandant de Br de Saly Portudal parviennent à joindre au bout du fil le cerveau de la bande, Mame Gueye alias Pape Ndiaye qui les mettra en rapport avec Codé Diop pour qu'ils versent leur argent avant d’obtenir leur badge auprès de Daba Modj.



À seulement quelques heures du départ les « gendarmes candidats » sont absents. Cheikh Ngom décide alors de les recevoir à la place de son copain Codé Diop et les conduit au domicile de la Dame Daba Modj.



Sur place, les 36 candidats sont déjà prêts pour l’embarcation. Les gendarmes précèdent aussitôt à l'interpellation de Cheikh Ngom de la dame Daba Modj qui gardait soigneusement les badges d'identifications des passagers rapporte L’Observateur dans sa livraison de ce jeudi 19 septembre 2024.





Avec la collaboration de la Brigade de recherche de Keur Massar Omar Gakou a été arrêté et mis à la disposition des forces de l’ordre de Saly Portudal.



L’intervention de l'Escadron de surveillance et d'intervention (Esi) de Sandiara a également permis de mettre la main sur les cinq organisateurs. Mame Gueye quant à lui est activement recherché par les forces de l’ordre.