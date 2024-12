Emigration irrégulière : disparition d'une pirogue transportant 170 Sénégalais

Ce matin, des informations parvenues à Horizon Sans Frontières révèlent la disparition d'une pirogue transportant plus de 170 passagers, parmi lesquels se trouvent 23 femmes et 7 enfants.



Selon Madame Halimatou Mballo, qui cherche désespérément ses trois frères, partis à bord de cette pirogue, le groupe avait quitté Bargny dans la nuit du 5 mai. D'après ses déclarations, la pirogue comptait 170 passagers, dont 23 femmes, 7 enfants et plusieurs bébés.



Boubacar Seye, chercheur et consultant en migrations internationales, ainsi que Président d’Horizon Sans Frontières, a confirmé l'information.