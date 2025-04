Convoi aperçu dans les rues de Dakar : Faux ! Ce n'est pas des véhicules de l'armée française quittant le Sénégal

"Des militaires français ont entamé ce lundi leur retrait du Sénégal", selon le média en ligne français Brut et repris par plusieurs médias sénégalais. Faux! Il s'agit en effet de véhicules néerlandais qui participaient à un exercice militaire multinational "AFRICAN LION" qui se prépare dans les prochains jours, dans les centres d'entraînement tactique Colonel Thierno Ndiaye de Dodji (Linguère) et Capitaine Mbaye Diagne de Thiès.



Dans un communiqué rendu public ce mercredi, la Direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA), apporte des précisions tout en annonçant l'évènement : "le Sénégal abritera, du 3 au 15 mai 2025, l'exercice militaire multinational "AFRICAN LION", sous le thème : "Le creuset stratégique de coopération et d’expérience partagée"".



Cet exercice multinational de grande envergure, organisé conjointement par les Forces armées sénégalaises et celles des États-Unis, "vise à renforcer la coopération sécuritaire entre les pays partenaires, à améliorer l’interopérabilité des forces et enfin à préparer les armées aux menaces multiformes, notamment les conflits hybrides", livre la note.



Qui ajoute : "Plusieurs unités militaires provenant de la Côte d’Ivoire, de la Mauritanie, des Pays-Bas, des États-Unis et du Sénégal" participeront à cette opération conjointe.



Le scénario de l’exercice simulera une situation de menace transfrontalière, combinant attaques conventionnelles et actions asymétriques, dans le cadre de la lutte contre les organisations extrémistes violentes.



La Dirpa de conclure en informant que : "la journée VIP aura lieu le jeudi 15 mai à Dodji, sous la présidence du général de brigade Simon Ndour, chef d’état-major de l’Armée de terre".



Cette édition qui s'’inscrit dans un cadre de partenariat stratégique avec les alliés transatlantique sera l’occasion de présenter les résultats de l’exercice aux autorités militaires et civiles invitées.



L’édition 2025 intègre une dimension humanitaire et médico-militaire. Des consultations médicales gratuites et des dons de médicaments sont prévus au profit des populations locales dans une approche de sécurité inclusive.