Sénégal : le collège du CNRA finalement installé ce mercredi après six (6) mois d'attente

Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a finalement été installé ce mercredi, six mois après la nomination de ses membres par décret présidentiel en décembre 2024.



Dirigé par Mamadou Oumar Ndiaye, désigné président du CNRA en novembre dernier, le nouveau collège peut désormais entrer en fonction. Ce retard avait suscité des interrogations, notamment de la part de certains membres, comme Mahamadou Diarra, alias Lamine Ndiaye, qui s’était publiquement inquiété de l’absence de convocation officielle : « Je n’ai pas encore été installé dans mes fonctions. Jusqu’à présent, je n’ai reçu aucune indication sur la suite du processus. Je ne sais pas pourquoi ça tarde ».



Selon nos informations, le décret n’a été transmis au président du CNRA que la semaine dernière, retardant d’autant la procédure d’installation, qui ne pouvait être engagée sans réception officielle du document.



Le nouveau collège du CNRA se compose de :

-M. Mahamadou Diarra, acteur culturel (personnalité qualifiée du milieu des arts) ;

- M. Papa Mamadou Tandian, économiste retraité (représentant des associations du troisième âge) ;

- Mme Aoua Bocar Ly Tall, sociologue (personnalité qualifiée dans le domaine des lettres) ;

- M. Salif Sané, enseignant-chercheur en droit public (communauté universitaire) ;

- Mme Maïmouna Makoar Diouf, spécialiste en genre et communication (associations féminines) ;

- M. Malick Ciré Sy, journaliste et président de la RADDHO (mouvements des droits de l’homme) ;

- M. Papa Madiakhaté Sarr, journaliste (Conseil national de la jeunesse) ;

- M. Oumar Diouf Fall, journaliste (professionnels de l’audiovisuel).



Avec ces nominations, le CNRA entend élargir son expertise et garantir une régulation plus inclusive du paysage médiatique sénégalais, en phase avec les normes éthiques et démocratiques.