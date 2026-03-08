Kolda : le leader du Mouvement Kolda Debout annonce un programme de fermes intégrées pour créer des emplois

L’annonce a été faite ce samedi 7 mars lors d’une rencontre entre le leader du mouvement politique et la jeunesse de son organisation. À cette occasion, Abdourahmane Doura Baldé a expliqué que ce projet s’inscrit dans une dynamique de promotion de l’emploi et de lutte contre la précarité dans le Fouladou.

Selon lui, des études sont actuellement en cours afin de concrétiser ce programme qu’il qualifie d’ambitieux. Les fermes intégrées envisagées devraient notamment développer plusieurs filières, dont le maraîchage, la pisciculture et l’élevage de volaille, entre autres activités agricoles et agro-pastorales.

À travers cette initiative, le président du MKD entend contribuer à la valorisation du potentiel agricole de la région tout en favorisant l’autonomisation économique des populations locales, en particulier des jeunes et des femmes.

Profitant de la rencontre, Abdourahmane Doura Baldé a lancé un appel à la jeunesse du Fouladou pour qu’elle s’engage davantage dans le travail et les initiatives de développement.

« Nous devons nous mob uniliser et travailler pour sortir notre région de sa précarité », a-t-il déclaré, invitant les jeunes à saisir les opportunités qui seront offertes à travers ce programme de fermes intégrées.

