Émigration irrégulière : neuf (9) corps de migrants retrouvés au large de Nouadhibou

Les autorités mauritaniennes ont annoncé, mardi 4 février, la découverte de neuf corps sans vie au large de Nouadhibou, une ville du nord du pays connue comme un point de départ pour les migrants en route vers les îles Canaries.



Selon la mairie de ladite localité, les dépouilles ont été enterrées après leur récupération en mer, en présence de représentants des communautés sénégalaises et maliennes résidant dans la ville. Aucune précision officielle n’a toutefois été donnée sur la date du naufrage, le nombre de passagers à bord ou d’éventuels survivants, souligne Libération.



Nouadhibou est un point clé de la route migratoire vers les Canaries. Si ces dernières années, la Mauritanie avait été moins utilisée comme point de départ au profit du Sénégal, de la Gambie et du Maroc, elle est redevenue en 2024 un lieu central de transit vers l’archipel espagnol. La fermeture de certaines routes migratoires, notamment en Libye et au Maroc, a entraîné un déplacement des flux migratoires vers la Mauritanie.



Selon l’ONG Caminando Fronteras, 13 000 migrants ont quitté les côtes mauritaniennes pour l’Espagne au premier semestre 2024, contre 200 l’année précédente, soit une augmentation spectaculaire de 6 000 %, indique le journal. La détérioration de la situation sécuritaire au Sahel a également favorisé cette augmentation du flux migratoire. Depuis janvier 2023, plus de 95 000 réfugiés maliens ont fui vers la Mauritanie, portant leur nombre total à 275 000, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Les ressortissants maliens, nigériens et burkinabés, fuyant les conflits et l’insécurité, représentent une part importante des migrants qui tentent ensuite de rejoindre l’Europe via l’Atlantique.



L’Europe tente de freiner les départs



Face à cet afflux, la Mauritanie reçoit un soutien financier de l’Union européenne et de l’Espagne pour renforcer le contrôle de ses frontières. Chaque année, l’Espagne verse 10 millions d’euros pour la formation et l’équipement des gardes-côtes mauritaniens. En mars 2024, l’Union européenne a signé un accord de 210 millions d’euros avec Nouakchott pour intensifier les mesures anti-migration irrégulière.



Malgré ces efforts, l’année 2024 a enregistré un nombre record d’arrivées aux Canaries, avec 47 000 migrants recensés. Le bilan humain est dramatique : près de 10 000 migrants auraient péri dans l’Atlantique en 2024, faisant de cette route l’une des plus meurtrières au monde.