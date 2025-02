Émigration irrégulière : près de 80 000 migrants interceptés par le Maroc en 2024

Le ministère de l'Intérieur marocain a indiqué jeudi que près de 80 000 migrants avaient été empêchés de rejoindre l'Union européenne depuis le Maroc au cours de l'année 2024. Il s'agit d'une hausse de 4,6 % par rapport à 2023.



Le ministère marocain de l'Intérieur a communiqué les chiffres des migrants bloqués par le Maroc en 2024. Au cours de l'année, 78 685 exilés ont été interceptés alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Union européenne (UE). Parmi ces personnes, 58 % sont originaires d’Afrique de l’Ouest, 12 % d’Afrique du Nord et 9 % d’Afrique de l’Est et du Centre.



Le Maroc est le point de départ de plusieurs routes migratoires vers l'UE. Le pays est un partenaire de l'Union dans la lutte contre l'immigration irrégulière, principalement via des accords avec l'Espagne.



"Depuis la résolution de leur crise diplomatique en 2022, le Maroc et l’Espagne ont renforcé leur coopération en matière de lutte contre l’immigration irrégulière. Ce partenariat s’est notamment traduit par des échanges accrus d’informations, des patrouilles conjointes en mer et sur terre, ainsi que le financement par l’Union européenne de programmes de contrôle des frontières et de rapatriement des migrants en situation irrégulière", rappelle le site d'actualités Hespress.



Des routes mortelles

Parmi les interceptions effectuées par les forces marocaines, beaucoup ont lieu à la frontière entre le Maroc et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. "Le ministère a précisé avoir enregistré 14 tentatives de franchissements collectifs vers les deux enclaves en 2024, contre six en 2023", rapporte Hespress.



Cette route que les migrants empruntent bien souvent à la nage avec une simple combinaison et des palmes, provoque régulièrement des drames. Le corps d'un homme algérien a été retrouvé par la garde civile espagnole le 4 février dernier.



Les deux autres principaux points de passage entre l'UE et le Maroc sont la route des Canaries et celle de Baléares. Deux routes maritimes où les drames sont aussi très fréquents. "Les autorités marocaines ont secouru 18 645 migrants en détresse à bord d’embarcations de fortune en 2024, soit une augmentation de 10,8 % par rapport à 2023", indique sur ce point Hespress, précisant que "la coopération avec l’Espagne a permis d’améliorer la surveillance maritime, avec l’utilisation de drones et de radars pour détecter les embarcations avant qu’elles ne prennent le large".



En 2023, le nombre de migrants interceptés par le Maroc s'élevait à 87 000. La majorité était originaire d'Afrique subsaharienne.





Avec Infomigrants