Émigration irrégulière: une quarantaine de candidats arrêtés à Fatick

Quarante et un candidats à l’émigration clandestine ont été interpellés à Djiffer, un village de pêcheur situé dans la commune de Palmarin (Fatick) par la brigade de gendarmerie de Fimela.



‘’Ces 41 migrants sont de nationalités diverses avec 21 sénégalais, 15 bissau-guinéens et 5 guinéens’’, a précisé le capitaine Ndèye Faly Ba, commandant de la compagnie de gendarmerie de Fatick à l'Agence de presse sénégalaise lors d’un briefing avec le service communication de la gendarmerie nationale.



Le capitaine Bâ a expliqué que l’interpellation de ces migrants est survenue à la suite d’une patrouille effectuée sur la plage de Djiffer par des agents de la brigade de Fimela dans la nuit du 5 au 6 juillet 2022.



‘’Lors de cette patrouille a-t-elle poursuivi, nos agents sont tombés sur un groupe des jeunes candidats à l’émigration clandestine’’.



A la vue des gendarmes, a-t-elle souligné, ils ont pris la fuite laissant derrière eux leurs bagages.



‘’Nos agents ont qu’à même réussi à mettre la main sur six migrants du groupe de jeunes’’, a-t-elle ajouté.



‘’Poursuivant nos investigations, 10 autres candidats en fuite ont été interpellés et le surlendemain 25 autres’’, a-t-elle encore signalé.



‘’Ce qui fait un total de 41 migrants interpellés’’, a-t-elle déclaré, assurant, que des investigations étaient en cours pour mettre la main sur le reste de la bande.