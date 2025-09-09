Émirats Arabes Unis : le Premier ministre Ousmane Sonko a accordé une audience à Sheikh Shakhboot Al Nahyan

En visite officielle aux Émirats Arabes Unis, le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu le ministre émirati chargé des Affaires africaines, Sheikh Shakhboot Al Nahyan, ce mardi 9 septembre 2025.
Selon la Présidence, les deux personnalités ont eu une séance de travail au cours de laquelle plusieurs aspects des relations bilatérales entre le Sénégal et les Émirats ont été abordés.
