Emploi : 25 organisations et 15 entreprises sociales et solidaires ciblées par un projet à Thiès

Quinze (15) entreprises sociales et solidaires et 25 organisations de la société civile bénéficieront d’un projet d’inclusion. Ce projet lancé au profit des jeunes et des femmes, a démarré depuis mardi pour les 3 départements de la région de Thiès.



D’après l’APS, ce projet vise à contribuer à l’inclusion économique et à la participation responsable des femmes et des jeunes actifs dans les organisations de la société civile et les entreprises sociales et solidaires.



Un ciblage sera organisé pour débaucher les jeunes devants participés à cette séance de capacitation. À cet effet, un comité restreint sera mis en place pour pré-valider et recevoir les appels à manifestation d’intérêts, selon l’adjointe au gouverneur Téning Faye Bâ, venue présider la rencontre. Un comité technique de pilotage sera chargé d’assurer le suivi et la coordination des différentes activités prévues par le projet, a-t-elle ajouté.



Ce projet permettra l’accompagnement des entreprises à se formaliser, mais aussi à s’orienter vers l’accès à des réseaux pouvant les aider à devenir plus performantes. C’est un projet en phase avec les orientations de l’Etat du Sénégal, qui cherche à “réduire sensiblement la vulnérabilité dans nos territoires”, en donnant aux couches vulnérables des emplois décents.



Selon Issa Thiaw, chef du projet Effort pour la région de Thiès, à Green Sénégal, l’équipe du projet en est en train de faire la cartographie, à savoir l’identification des organisations qui en seront bénéficiaires, durant toute la durée du projet.