Emploi des jeunes: "38 centres départementaux de formation professionnelle déjà finalisés" (Macky Sall)

Le président de la République Macky Sall, a prononcé ce lundi 03 avril, son discours à la Nation, en prélude de la 63e anniversaire de la fête de l'indépendance. Dans son adresse, le chef de l'Etat a annoncé la finalisation de "38 centres départementaux de formation professionnelle". Ce programme s'inscrit, selon M. Sall, dans le cadre de "faciliter l'insertion dans le marché de l'emploi".



"Dans tous les pays l'expérience montre que si la défusion de connaissances livresques permet d'avoir un diplôme, elle ne suffit pas pour offrir la qualification nécessaire à l'emploi ou à l'auto-emploi".



C'est la raison pour laquelle, a souligné le chef de l'Etat : "Nous développons d'avantage l'enseignement professionnel pour mieux préparer notre jeunesse à la vue active. Nous voulons qu'à chaque niveau de formation et de diplôme corresponde à un niveau de qualification qui facilite l'insertion dans le marché de l'emploi".



Et, s'est-il réjoui: : "C'est ce que nous faisons avec succès dans nos instituts supérieures d'enseignement professionnel (Isep)". Avant de poursuivre en annonçant la mis en place de 38 centres départementaux de formation professionnelle . "C'est ce que nous comptons faire avec le programme déjà finalisé de 38 centres départementaux de formations professionnels".



Au même moment, a informé Macky Sall, la Der (Délégation générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes ) poursuit ces activités de financement, d'encadrement et de conseil , de soutien aux femmes et aux jeunes sur l'étendue du territoire nationale.