Emploi et insertion professionnelle des jeunes : vers la création d'un cadre de concertation

L'insertion professionnelle des jeunes apprenants et sortis des établissements de formation professionnelle et technique connaît un nouvel élan. La Directrice de l’Insertion, Aminata Ndoye Seck, a annoncé ce mercredi, la création imminente d’un cadre de concertation réunissant l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’emploi et de l’insertion des jeunes. Une initiative ambitieuse destinée à mieux accompagner les élèves des établissements de formation professionnelle dans leur entrée sur le marché du travail.



Cette annonce a été faite dans la capitale du Fouladou, où Mme Seck et ses équipes effectuent une caravane de 48 heures dans le cadre des activités du ministère de la Formation Professionnelle et Technique (MFPT). L’objectif : rapprocher les dispositifs d’insertion des réalités du terrain et des préoccupations concrètes des jeunes diplômés.



Au programme de cette caravane, des sessions de renforcement de capacités destinées aux jeunes formés. Ces séances ont porté notamment sur les techniques de recherche d’emploi salarié et sur les étapes clés d’un parcours entrepreneurial réussi. À cet effet, des outils pratiques ont été remis aux participants pour leur permettre de construire un projet professionnel solide.



« Il est essentiel que ces jeunes soient accompagnés de manière structurée, avec des outils et des opportunités concrètes », a souligné Mme Seck. Elle a précisé que le ministère entend aller plus loin en mettant en place des tribunes de mise en relation entre l’offre et la demande d’emploi, ainsi que des matinées d’insertion. Ces rencontres permettront aux jeunes de rencontrer directement les acteurs économiques, les structures d’appui et les services financiers, dans une logique d’auto-emploi et de développement local, fondée sur une approche territoriale.



Avec cette nouvelle dynamique, le MFPT entend instaurer une synergie entre les différentes parties prenantes pour créer un environnement favorable à l’insertion durable des jeunes. Le futur cadre de concertation s’annonce ainsi comme un véritable catalyseur d’opportunités et de partenariats au service de l’emploi des jeunes.