Emprisonnement de l'artiste Soriba : sa fille de 6 ans apprend la détention de son père sur les réseaux sociaux, raconte sa mère

En détention depuis cinq mois à la prison de Rebeuss pour son implication présumée dans une série de cambriolages, le chanteur Soriba n’a toujours pas été fixé sur son sort. Son épouse, Ndella Sow, a livré un témoignage sur les colonnes de L’Observateur, notamment sur la manière dont leur fille de six ans a appris la détention de son père.



« Nous avons une fille de 6 ans très attachée à son père. Elle me demandait sans cesse où il était, et je lui répondais qu'il était en voyage. Mais elle a fini par découvrir la vérité à cause des réseaux sociaux. Un jour, en naviguant sur YouTube, elle est tombée sur une vidéo montrant son père derrière des barreaux. Elle a confié à ma sœur que son papa avait été arrêté par des policiers. Lorsque je l’ai confrontée, elle m’a raconté ce qu’elle avait vu. J’ai tenté de la rassurer en lui disant qu’il reviendrait bientôt, et je l’ai finalement amenée lui rendre visite à la prison », relate Ndella Sow.



La rencontre avec son père a bouleversé l’enfant. « Lorsqu’elle l’a vu, elle a crié de joie au point de surprendre les gardes. Mais au retour à la maison, elle était inconsolable. Elle n’a pas dormi de la nuit et a même eu de la fièvre. Cette expérience l’a traumatisée, et elle a été malade pendant deux jours. J’ai décidé de ne plus l’amener à la prison. Cela lui fait trop de mal », confie Ndella Sow, soulignant que les autres enfants de Soriba, issus d’un précédent mariage, souffrent également de cette situation. « Ils subissent des critiques et des moqueries, même à l’école. C’est très difficile pour eux. »



Malgré tout, Ndella tente de rester forte. « Ce n’est pas évident, mais je tiens le coup pour lui. C’est d’autant plus difficile que rien ne nous préparait à cela. Soriba a été arrêté alors que nous nous apprêtions à voyager en France. Ce jour-là, j’ai cru que le ciel me tombait sur la tête. On m’avait dit qu’il s’agissait de formalités et qu’il serait libéré rapidement. J’ai pris l’avion pour Paris, mais après quatre jours sans nouvelles, je suis rentrée à Dakar. Quand j’ai appris ce qui lui était reproché, j’ai eu l’impression de vivre un cauchemar. »