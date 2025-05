Clôture du projet « Ensemble pour la réforme du Travail » : le ministre Abass Fall plaide pour une modernisation du Code du travail

Le ministère du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions (MTERI), en partenariat avec la Coopération allemande (GIZ), a procédé ce vendredi à la clôture du projet « Ensemble pour la réforme du Travail ». Présidant la cérémonie, le ministre Abass Fall a souligné l’urgence de réformer le Code du travail, devenu selon lui inadapté à l’environnement économique et social actuel.



« Beaucoup de choses ont été réalisées dans le cadre de cette coopération pilotée par la GIZ. Deux projets phares ont été mis en œuvre : la réforme du Code du travail et celle du Code de la sécurité sociale », a-t-il déclaré. Le ministre a également salué les autres avancées obtenues, notamment l’amélioration des conditions de travail des agents de l’administration, la digitalisation des procédures, l’équipement des inspections du travail, et la fourniture de logiciels aux cours et tribunaux pour le calcul des indemnités.



Abass Fall a aussi évoqué un autre projet majeur à savoir la mise en place d’un régime simplifié pour les petits contribuables. « Au Sénégal, une grande partie de la population n’a pas accès à la sécurité sociale, surtout dans le secteur informel. Nous voulons les formaliser pour leur garantir ce droit », a-t-il expliqué. Revenant sur la réforme du Code du travail, le ministre a affirmé que « le monde du travail a évolué. Il intègre aujourd’hui des réalités comme le télétravail et d’autres mutations économiques majeures. Notre code, qui date de 1997, ne reflète plus ces dynamiques. Il est donc impératif de l’adapter. »



De son côté, Nina Rebéca, secrétaire à l’ambassade d’Allemagne à Dakar, a réaffirmé l’engagement de son pays aux côtés du Sénégal. « La coopération allemande poursuivra son appui en faveur de la bonne gouvernance, de la transformation numérique, du droit foncier, de la justice, de la formation professionnelle et du développement du secteur privé », a-t-elle déclaré.



Elle a précisé que le projet, qui s’achève à la fin du mois, visait à rendre le cadre juridique et institutionnel plus favorable à la création d’emplois décents. « L’application Tech-Liggeey permet désormais de gérer administrativement les inspections et de délivrer les principaux actes. Plusieurs formations ont été dispensées pour garantir une qualité de service optimale, notamment dans les zones les plus fragiles », a conclu la diplomate.