Emprunt obligataire par appel public : le montant largement dépassé en 15 jours seulement (Trésor public)

Le Trésor public procède à la clôture anticipée de l’Emprunt obligataire par appel public à l'épargne lancé par l’Etat du Sénégal, le 27 mars dernier, dans le cadre de sa stratégie de mobilisation des ressources internes. Portant sur un montant 150 milliards F FCFA la clôture était prévue au 18 avril 2025.



Dans un document parvenu à la rédaction de PressAfrik, la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) porte à la connaissance des populations qu’en seulement 15 jours, l’objectif qui était fixé à 150 milliards, F CFA a largement été dépassé.



De 150 milliards, ils ont collecté plus de 405 milliards de francs CFA. Assez pour procéder à une clôture prématurée.



« Nous l'avons fait, ensemble, dans un élan patriotique et pour l'intérêt général.

En notre qualité d'Arrangeur Principal et Chef de file de l'opération, nous remercions toutes les parties prenantes qui ont fait de ce défi une évidence aboutissant à un franc succès.

Clôture anticipée de l'opération

Montant initialement sollicité : 150 milliards F CFA

Montant collecté : plus de 405 milliards F CFA », lit-on sur le document.