En 2016, Higuain a failli arrêter le football pour s'occuper de sa maman

La carrière de Gonzalo Higuain aurait pu prendre une tournure différente après la nouvelle finale perdue en Copa America face au Chili (0-0, 4 tirs au but à 2).



Le buteur de la Juventus Turin s'est confié à la chaîne de TV argentine TyC Sports, mercredi, à propos de la grave malade de sa mère en 2016. «J'étais au plus mal, mais ma mère a fini par guérir et grâce à Dieu, elle va bien aujourd'hui», a-t-il expliqué.



«Quand j'ai appris la gravité de sa maladie, après la finale de la Copa América aux Etats-Unis, j'étais sur le point d'arrêter de jouer, mais elle m'a demandé de continuer», a poursuivi le footballeur de 30 ans.



L'Argentine restait sur trois échecs consécutifs en finale de compétitions internationales (Coupe du monde 2014, Copa America 2015 et 2016), un moment douloureux pour les Argentins et Higuain. Mais cet épisode l'a rendu «plus fort» selon lui. L'attaquant (31 buts en 69 rencontres) retrouve d'ailleurs la sélection, un an après sa dernière apparition (contre le Chili). L'Albiceleste affrontera l'Italie (23 mars) et l'Espagne (27 mars).

Source : Le Figaro