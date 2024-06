En Visite à Ziguinchor : La COSYDEP plaide pour la réhabilitation du lycée de Peyrissac

En visite à Ziguinchor, le directeur de la COSYDEP, Cheikh Mbow s'est rendu au lycée de Peyrissac dans le quartier du même nom. Le lycée de Peyrissac a été marqué par de malheureux évènements lors des troubles sociopolitiques. "Nous ne pouvions pas venir à Ziguinchor sans visiter ce lycée qui a été fortement impacté par la crise sociopolitique que nous avons traversée".



Le lycée de Peyrissac est dépourvu d'équipements permettant le déroulement d'un bon apprentissage. Dans son lot de doléances l'établissement, d'après son proviseur, Boubacar Foune, a besoin d'un laboratoire, d'une salle de conférence et d'une infirmerie entre autres. "Nous souhaitons vivement que le plus rapidement possible, les autorités nous aident à réhabiliter cet établissement, pour permettre de créer les meilleures conditions possibles d’enseignement-apprentissage", a déclaré monsieur Foune.



Dans ce cadre, dira Cheikh Mbow, "chaque année, que l’on puisse élargir notre réseau scolaire. Il faut remplacer les abris provisoires, réhabiliter les lycées et les autres lieux d’apprentissage"