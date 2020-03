En couverture du magazine VOGUE de février, la Sénégalo-italienne Maty Diba Diop cible de critique raciste

Maty Fall Diba, 18 ans, Top modèle italienne d’origine sénégalaise, a fait la couverture du magazine italien «Vogue», du mois de Février 2020, en plus d’être honorée par le titre de beauté italienne.



Ce qui lui a valu des félicitations de Matteo Macilotti, maire de la ville de Chiampo, dans le Nord de l'Italie, qui a décrit, sur sa page Facebook, la jeune femme comme «une beauté italienne, mais surtout une beauté chiampese (fille qui vient de la ville de Chiampo, ville d’où vient Maty).»









Mais, ce post qui date de 07 février 2020, n’a pas été du goût de tous, vu que le mannequin a été victime de racisme. Un hommage qui a, visiblement, dérangé Daniele Beschin, conseiller municipal d’Arzignano et membre de la Ligue, un parti d’extrême droite.



Selon ce dernier, la jeune femme en couverture de Vogue est certes une "très belle fille, mais de là à dire que c’est une beauté toute italienne, on passe dessus".



"Pour moi, un «doc Chiampese» (fille qui vient de la ville de Chiampo) est une fille blanche et ensoleillée", peste le conseiller municipal. Qui rembobine : «Un Méditerranéen ne sera jamais un Sénégalais et vice-versa», a-t-il lancé dans les commentaires rapportés par "Les Echos"



Des propos qui ont irrité le gouverneur de la Ligue Nord et l’ancien ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, qui précise : «Si l’on distingue l’être humain en fonction de la couleur de sa peau en 2020, on n’est pas de ce monde».



Née en 2001 au Sénégal, où elle est restée avec sa mère jusqu’à l’âge de 9 ans, Maty Fall est arrivée en Italie pour rejoindre son père qui vivait et travaillait déjà à Chiampo. Elle a vécu dans la province de Vicence pendant de nombreuses années et y acquis la nationalité italienne à l’âge de 18 ans.