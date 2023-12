"En droit, la candidature de Sonko est partiellement recevable", selon Babacar Fall de Gradec

L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a déposé son dossier de candidature au Conseil constitutionnel et c'est sans fiche de parrainage encore moins d'attestation de la caution. Mais pour Babacar Fall de GRADEC, la candidature de Ousmane Sonko est partiellement recevable. "La candidature de Ousmane Sonko, il faut l'étudier sur deux angles. En droit, sa candidature peut être acceptée. Le code électorale a énuméré 15 pièces pour le dépôt mais les pièces manquantes de Sonko ne relèvent pas de la responsabilité du leader. Et il a complété avec le constat de l'huissier. Du point de vue du droit ça peut être accepté. Parce qu'il y a la jurisprudence de 1998. En droit la candidature de Sonko est partielle recevable. D'autant plus que le pourquoi de cette radiation a été rejeté par la décision du tribunal de Dakar", a expliqué M. Fall dans l'émission Midikeng sur PressAfriktvhd.



L'autre chose est qu'il y a un volet politique rajoute l'expert électoral. "Si on voit comment les décisions sont favorables à Sonko sont non appliquées, l'enrôlement de l'affaire Mame Mbaye Niang, je dirais qu'il ya une volonté manifeste d'éliminer un candidat"

Fana CiSSE

