En grève illimitée, la CONTECHS réclame le paiement sans délai des allocutions de formation

La Coordination nationale des Techniciens du Sénégal (CONTECHS), qui regroupe l'ensemble des amicales des élèves et étudiants des établissements de l'enseignement technique et de formation professionnelle du Sénégal, a tenu un point de presse, ce mercredi au lycée Technique Industriel Maurice Delafosse de Dakar pour évoquer les problèmes socio-pédagogiques. En grève illimitée, ils réclament le paiement sans délai des allocutions de formation et l'équipement des salles de travaux pratiques en matériels de dernières générations.



« Nous vous avons convié à ce point de presse pour vous faire part des plateformes de revendication à savoir le retard des paiements de bourses, faire de telle sorte que les paiements des bourses soient dans les moyens de transfert. C’est-à-dire payer sans pour autant que l’élève ou l’étudiant puisse se déplacer. Mais aussi les salles des travaux pratiques dans les lycées techniques des Centre de formation non équipé dont les équipements en place sont très anciens. Nous demandons une audience avec le ministre de tutelle que nous indexons directement », a déclaré Abdou Karim Fall président de la coordination Nationale des Techniciens du Sénégal.



Poursuivant ses propos, il ajoute : « Nous avons fait un communiqué de préavis de grève illimité depuis lundi passé. Présentement, nous sommes en grève dans toute l’étendue du territoire national, tous les centres de formation professionnelle et lycées techniques industriels du Sénégal. Nous comptons mener le combat jusqu’à satisfaction. Tous les centres professionnels et lycées techniques sont en mouvement depuis 2 jours. Au retour des fêtes, nous allons continuer la grève. Notre combat est un combat noble qui concerne tous les étudiants et élèves ».



Toutefois dit-il, si rien n’est fait, « nous continuerons le combat au point de paralyser les semestres dans les lycées techniques et les centres de formations, et même les examens finals», menace la Coordination.