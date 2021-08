En observation au Pavillon spécial en raison de la Covid-19, Dieyna Baldé attendue au tribunal ce mardi

La jeune chanteuse Dienabou Baldé, connue sous le nom de Deyna, est depuis son placement en garde à vue, au pavillon spécial de l'hôpital Le Dantec. Non pas qu'elle est malade, mais parce que les autorités administratives ont pris cette décision suite à la Covid-19.



En effet, les détenues sont envoyées dans cet établissement le temps de la période d'incubation avant de rejoindre les différentes maisons d'arrêt pour femme.



A rappeler que la jeune chanteuse, poursuivie pour tentative d'extorsion de fonds, vol, accès et maintien frauduleux dans un système informatique, collecte illicite et menace de diffusion de données à caractères personnel, sera jugée ce mardi devant le Tribunal des Flagrants délits de Dakar. Son frère Aly Baldé et son ami Moustapha Ba seront aussi appelés à la barre.