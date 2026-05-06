Moyen-Orient: l'armateur français CMA CGM confirme une attaque sur un porte-conteneur dans le détroit d’Ormuz

Ce qu'il faut retenir

► Donald Trump a annoncé mardi 5 mai sur son réseau Truth Social la suspension pour une « courte durée » de ⁠la mission de l'armée américaine consistant à escorter des navires bloqués dans le Golfe pour sécuriser leur traversée du détroit d'Ormuz. Le président américain entend ainsi déterminer si un accord peut ​être signé avec Téhéran. ‌



► Un peu plus tôt, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait déclaré que les États-Unis avaient atteint les objectifs de leur campagne ​militaire en Iran, quand bien même Washington n'a pas mis la main sur le stock d'uranium enrichi de Téhéran. La phase offensive du conflit avec l'Iran est « finie », a-t-il notamment déclaré.



► Ce mercredi 6 mai, l'armateur français CMA CGM a confirmé une attaque sur un porte-conteneur battant pavillon maltais dans le détroit d’Ormuz, faisant des « blessés parmi les membres d'équipage » qui ont été « évacués et soignés ».



🎧 Faut-il craindre une pénurie du plastique médical?

Faut-il craindre une pénurie d'équipements médicaux en plastique en France ? Gants, blouse ou encore seringue sont fabriqués à partir de caoutchouc et de plastique. Leur fabrication dépend donc du pétrole aujourd'hui impacté par le blocus du détroit d'Ormuz. Le gouvernement et les hôpitaux font savoir que les stocks sont suffisants mais la filière du plastique est quant à elle partagée sur la situation actuelle.



🔍 Pétrole: pourquoi un baril à 250 dollars devient crédible

Le prix du pétrole a fortement augmenté depuis le blocage du détroit d’Ormuz. Et selon certains analystes, la hausse pourrait se poursuivre jusqu’à 250 dollars le baril. Un scénario qui peut sembler extrême, mais qui s’explique par une réalité simple : l’arithmétique du marché pétrolier. Éclairage de Stéphane Geneste.



Pékin réclame un arrêt «complet» et immédiat des hostilités et appelle à rouvrir le détroit d'Ormuz «le plus vite possible»

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a réclamé mercredi un arrêt « complet » des hostilités au Moyen-Orient et appelé États-Unis et Iran à rouvrir « le plus vite possible » le stratégique détroit d'Ormuz, lors d'entretiens à Pékin avec son homologue iranien Abbas Araghchi.



« La Chine considère qu'il faut parvenir sans délai à un arrêt complet des combats, qu'il est encore plus inacceptable de relancer les hostilités, et que continuer à négocier demeure essentiel », a déclaré Wang Yi, cité dans un communiqué publié par ses services.



CMA CGM confirme une attaque sur un porte-conteneur dans le détroit d’Ormuz

Le porte-conteneur « San Antonio » battant pavillon maltais et appartenant à l'armateur français CMA CGM a fait « l'objet d'une attaque » mardi dans le détroit d'Ormuz, a confirmé mercredi matin CMA CGM.



L'attaque a fait des « blessés parmi les membres d'équipage » qui ont été « évacués et soignés », et a occasionné des « dommages » au navire, a ajouté CMA CGM.



L'agence de sécurité maritime britannique UKTMO avait rapporté qu'un cargo avait été touché mardi vers 18h30 TU par un « projectile d'origine inconnue » dans le détroit d'Ormuz, sans l'identifier.



🔍 La guerre des nerfs continue dans le détroit d'Ormuz entre l'Iran et les États-Unis

Toujours pas de signe d’ouverture du détroit d’Ormuz à l’embouchure du Golfe. Malgré sa fragilité, le cessez-le-feu semble tenir entre l’Iran et les États-Unis. Les négociations entre les deux protagonistes continuent en coulisses, mais au grand jour, c’est toujours la guerre des nerfs.



Israël émet un appel d'évacuation d'une dizaine de villages du sud du Liban

L'armée israélienne a appelé mercredi à l'évacuation de 12 villages dans le sud du Liban, en prévision probable de frappes contre le mouvement pro-iranien Hezbollah.



« Pour votre sécurité, vous devez évacuer vos maisons immédiatement et vous éloigner (...) d'au moins 1000 mètres vers des zones dégagées », a écrit sur son compte X Avichai Adraee, le porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe.





Si les autorités iraniennes n’ont pas encore réagi, à Téhéran, les experts affirment que c’est une nouvelle reculade de la part des États-Unis. L’Iran reste ferme sur ses positions, notamment pour le blocage du détroit d’Ormuz.



Autre fermeté de la part de l’Iran : les Émirats n’ont pas le droit d’exporter du pétrole depuis le port de Fujaïrah, situé en mer d’Oman. Ça a été clairement dit par les Gardiens de la révolution qui ont étendu la zone de contrôle du détroit d’Ormuz.



Enfin, les autorités affirment que les négociations par l’intermédiaire du Pakistan avancent et que d’ici à 30 jours, il y aura un accord de fin de guerre entre l’Iran et les États-Unis, vu comme un succès pour Téhéran puisque les Américains n’ont pas atteint leur objectif de renverser le pouvoir iranien.