Le fossé entre Khartoum et Addis Abeba «se creuse» à mesure que la guerre au Soudan s'enlise

Les relations entre Khartoum et Addis Abeba sont à couteaux tirés depuis quelques mois, à mesure que l’implication de l’Éthiopie dans le conflit au Soudan se confirme. Après le rappel de l’ambassadeur soudanais en Éthiopie, en raison d’attaques de drones visant l’aéroport de Khartoum, les autorités éthiopiennes accusent le Soudan de soutenir les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré.

RFI

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