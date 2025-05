Encore un drame sur un terrain de football : un joueur décède à Ziguinchor

Le football sénégalais est une nouvelle fois endeuillé. Au lendemain du décès de Fadiouf Ndiaye, capitaine de l’équipe de Ouakam, victime d’un malaise samedi, un autre drame s’est produit à Ziguinchor (sud).



Un joueur a perdu la vie dans des circonstances tragiques le dimanche 18 mai, sur le terrain du lycée Djignabo, lors d’un tournoi organisé par la communauté Ballante.



Le match, pourtant festif, a basculé dans l'horreur lorsqu'un violent contact entre le jeune footballeur et le gardien de but de l'équipe adverse l'a projeté au sol. « Il a perdu connaissance sur le coup », témoigne une source proche, contactée par le site GMS.



Alertés, les secours l'ont évacué en urgence vers le centre hospitalier régional de Ziguinchor. Mais malgré les efforts du personnel médical, le jeune joueur n'a pas survécu.



Ce drame plonge la communauté locale dans une profonde tristesse. Les circonstances exactes de l'incident restent à éclaircir, mais une onde de choc parcourt déjà les amateurs de football de la région.



La communauté Ballante, organisatrice de l'événement, n'a pas encore communiqué officiellement. Le football, sport de passion, vient une fois de plus de rappeler ses risques tragiques.