Enfance : la ministre Marie Angélique Mame Selbé Diouf appelle à une mobilisation pour l’accès universel à l’eau

La ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a préconisé ce lundi une mobilisation collective pour l’accès universel des enfants à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène. Marie Angélique Mame Selbé Diouf s'est exprimée lors d’un panel scientifique organisé pour la clôture de la 38e édition de la Semaine nationale de l’enfant.



« Nous avons une responsabilité collective à l’endroit de nos enfants. Dès lors, la prise en charge de leurs besoins et droits fondamentaux constitue notre sacerdoce commun », a déclaré la ministre. Selon elle, l’accès à ces services constitue « un droit humain fondamental indispensable à la santé, au bien-être et au développement intégral des enfants ». Elle a réaffirmé l'ambition du Sénégal de garantir un cadre sain pour la réussite scolaire. Elle a ajouté que « cette mission ne peut être accomplie sans la mobilisation et la synergie de tous les acteurs ».



Le Représentant résident de l’UNICEF au Sénégal a aussi pris la parole lors de l'événement. Jacques Boyer a rappelé que ces questions touchent à la dignité et à l'égalité des chances. « Garantir des services d’eau, d’hygiène et d’assainissement de qualité dans les écoles, c’est offrir aux enfants un environnement où ils peuvent apprendre sereinement, grandir en bonne santé et développer pleinement leurs capacités », a-t-il soutenu.